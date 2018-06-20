華山分屍案╱人魔教練指姦屍體 割除雙乳 找不到

2018-06-20

〔記者王冠仁／台北報導〕檢警追查射箭教練陳伯謙將高姓女學員殺害分屍案，陳供稱他將高女掐死後，曾用手指插進高下體「戳了兩下」；檢警昨相驗高女遺體，更發現她雙乳遭割除，切口平整，陳男「指侵屍體」、「割除雙乳」的變態行徑令人不寒而慄。

是否遭「吃下肚」警將追查

一名資深刑警研判，陳嫌可能有病態人格，「我得不到，別人也別想得到」，才將被害人雙乳割除。警方說，雙乳不無可能是被丟入馬桶沖走或隨意丟棄；至於有無可能是陳嫌滅絕人性「吃下肚」，警方近期將借提陳嫌，以釐清雙乳下落，不排除再次上山搜查。

檢警指出，6月3日深夜11點多，陳伯謙將高女分屍，隔天凌晨再騎機車載上山棄屍。警方前天耗費8小時找回7袋屍塊，原以為已找回完整遺體，解剖相驗赫然發現遺體雙乳遭割除。

陳伯謙坦承對高屍體「戳了兩下」

陳伯謙聲稱5月31日晚上，他與高女以及其他學員，在「野居草堂」小木屋喝酒；眾人離去後，只喝2瓶啤酒的高酒醉，他一度拿起高粱「逼酒」，高女醉倒後，他帶她返回小木屋入睡。6月1日凌晨4時許，他醒來對高求歡不成，兩人發生口角衝突，他將高掐死後，以手指插進高下體「戳了兩下」。

檢警認為，高女酒量再差，也不太可能因2瓶啤酒就不省人事，不排除陳在酒內下藥，或故意用烈酒灌醉她，將進一步化驗遺體有無藥物反應；警方不排除陳先將被害人打昏性侵再掐死，或掐死她後再「不軌」，也將釐清遺體是否有遭毆打傷痕，以及有無陳的精液。