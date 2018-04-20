為警專招生Cosplay 名警涉貪 長官同事意外

2018-04-20

瑞芳分局醜聞連環爆

〔記者吳仁捷、林嘉東／綜合報導〕被控向詐欺集團車手頭索賄的偵查佐賴柏瑞，是不少網友熟知的「名警」，警政署臉書「NPA署長室」上月貼出幾張警專招生創意海報，其中扮演豬肉攤商、腰繫無線電的男主角就是賴柏瑞，當時海報上寫著：「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限。」因警察常須喬裝、甚至易容辦案，因而這句話讓人會心一笑、引發共鳴，也讓賴員火紅一時。

34歲的賴柏瑞為警專23期畢業，已婚育有1子，愛家的他常在臉書PO上帶著幼子、與妻子的合照。對於賴員涉案，他的老長官及同事均感意外，認為他對警察工作有理想，妻兒還小，應該不可能為了區區35萬元葬送警職才是；也有同僚認為，如果賴柏瑞的表現或操守有問題，應不至於獲選為警專招生海報主角，當時賴的同事、親友都以他獲選拍攝招生海報為榮。

瑞芳分局︰賴柏瑞服務熱忱 獲選海報主角

還有同事緩頰說，他應是單純向林姓友人借貸，還錢時驚覺對方因詐欺案入監，趕緊將欠款還給對方父親，不解為何會被認定向車手頭索賄。

警政署說，今年警專招生海報，構思需要傳統市場場景，選定較偏鄉分局的傳統市場攤商場景，再由所在地如瑞芳分局派員協助拍攝，人選是分局在具拍攝意願者中擇優選出；瑞芳分局說，賴員表現良好，具為民服務熱忱，因而獲選。