案情升高！挪用贊助費案 燒到三峽分局長

2018-04-20

時任瑞芳分局長 交保偵辦

〔記者林嘉東、吳仁捷／綜合報導〕基隆地檢署偵辦新北市警局瑞芳分局前偵查隊長林國雄涉挪用義勇刑警中隊贊助費，案情升高！前天被依證人傳喚的時任瑞芳分局長（現為三峽分局長）林泰裕，檢方認定他與林國雄共同將募得的4萬元贊助費違法挪用，涉犯貪污治罪條例，昨諭令林泰裕8萬、林國雄10萬元交保；檢方偵辦本案，還意外查獲當上警專招生海報主角的「名警」瑞芳分局偵查佐賴柏瑞，涉向詐騙集團收賄後「抓小放大」，訊後一併將賴員20萬元交保。

基隆地檢署接獲檢舉，指時任瑞芳分局偵查隊長的林國雄，向義勇刑警中隊不定期收取贊助費，將其中一筆4萬元拿來請客及購物，用發票向義刑中隊核銷這筆4萬元款項，事後被發現與義刑中隊使用約定的項目不符，涉觸犯貪污治罪條例「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付罪」；至於檢舉另稱林員將破案獎金挪為他用，此部分還要釐清。

意外查獲名警涉索賄

此外，瑞芳分局偵查隊偵查佐賴柏瑞，涉於去年4月偵辦電信詐欺案時抓到小車手，往上逮到林姓車手頭，竟索賄35萬元，替林隱匿犯罪證據後抓小放大，涉觸「違背職務收受賄賂罪」。

主任檢察官侯靜雯與檢察官林婉儀前天指揮調查局新北市調處、廉政署、新北市警局搜索瑞芳分局，帶回林泰裕、林國雄、賴柏瑞等11人調查。

市警局︰起訴或羈押即停職

新北市警局表示，全力配合檢方偵辦，林國雄今年2月已調整至保防科，為非主管職，至於是否調整林泰裕職務，屬警政署權責及須報市政府，目前2人暫不調整；如若相關被告遭起訴或羈押，會依慣例立即停職。