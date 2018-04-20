誘逼外籍女賣淫 無良老鴇爽開名車住豪宅

2018-04-20

騙打工實則賣淫

〔記者王駿杰／新竹報導〕48歲蔡姓女子涉嫌與非法仲介合謀，以來台打工誘引外籍女子入境台灣後控制行動，載去新竹縣湖口鄉的私娼寮賣淫榨取皮肉錢，所得供自己住豪宅、開保時捷；新竹檢方前天指揮警、調掃蕩，將蔡女與小弟共7人逮捕，並查獲4名賣淫越南籍女子、扣得40萬元現金、帳冊及蔡女的保時捷休旅車，依人口販運罪嫌送辦。

去年3月間，湖口私娼寮爆發警方掃黃時員警反被毆打事件，引發新竹縣政府重視，組成聯合稽查小組前往掃蕩，業者人人自危。1名越南籍女子小恩（化名）因被強迫賣淫，趁隙以手機通訊軟體向教會姊妹求救，被賣淫集團負責人蔡女發現，將她載往新竹縣的派出所丟包。

10天接客逾40次

小恩向警方哭訴，蔡女組成賣淫集團和仲介業者勾結，以來台打工為誘因，鎖定入境來台的外籍女子，先將她們監禁，再以還債為由強迫賣淫，她10天就被迫接客達40餘次。

檢方18日指揮新竹市調查站與新竹市警察局第一分局、新竹縣警察局竹北分局、新竹縣專勤隊成立專案小組，前往私娼寮掃蕩，搗破蔡女為首的淫窟。

所得過半被抽成

檢警調查，蔡女有妨害風化前科，以強暴、脅迫、誘騙等方式逼逃逸外籍女子以每次1500元在私娼寮賣淫，為防止她們逃跑，找保鑣嚴加看管。每次性交易費用中，蔡女可從中抽取800元，估計獲利百萬元，生活愜意。