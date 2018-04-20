跟蹤、糾纏 恐怖情人可判3年／糾纏行為防制法草案出爐

2018-04-20

〔記者李欣芳／台北報導〕為防止恐怖情人傷害被害人的悲劇再度發生，行政院會昨通過「糾纏行為防制法草案」，遭跟蹤、騷擾的受害人可報警，若查證屬實，且行為人經勸導不聽又重複再犯，最高可處3年有期徒刑與併科30萬元罰金。

內政部次長花敬群表示，「糾纏行為防制法草案」參考日本法規，將糾纏行為定義為行為人出於對特定人的愛戀、喜好或怨恨，對該本人、親屬或生活關係密切者，反覆或持續跟蹤監視、盯梢、撥打無聲電話等7大類行為。

心生恐懼即可報警

由於婦女團體一再要求政府立專法規範恐怖情人，內政部因此由警政署提報訂定新法，草案規定只要這些糾纏行為使人困擾、心生厭惡或恐懼，當事人即可報警，不必限定要蒐證到什麼程度。

刑事局副局長馬振華表示，草案對糾纏行為有4階段處罰，警察機關接獲報案，先行政調查，若屬實可勸導與制止，行為人不聽從勸阻，可書面警告及罰款1萬到10萬元，經警告或罰鍰2年內仍有糾纏行為，可向法院聲請防制令，如再違反防制令，最重可處3年徒刑。

目前法律只能罰3千

刑事警察局科長林志誠指出，現行家庭暴力防治法僅規定家庭成員之間的跟蹤騷擾行為，性騷擾防治三法僅規範與性或性別有關的言詞，刑法則僅處罰強制罪與恐嚇罪等行為，對於一般關係的跟蹤與騷擾行為，現在只能依「社會秩序維護法」開罰3000元，「糾纏行為防制法」草案可彌補現行法律規範的不足。

林志誠說，日本每年平均發生2萬1000件到2萬3000件糾纏案件，依人口比率換算，台灣約有4000到5000件。從日本實務來看，防制法上路後雖不會減少騷擾案件發生數量，但可預防發生類似世新砍人案的悲劇。