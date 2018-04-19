富婆提攜後進 金援全被拿去酒店尋歡

2018-04-19

〔記者楊政郡／台中報導〕從事按摩業的陳男憑著一張「三寸不爛之舌」，得知常客吳婦頗有財力、富愛心，以哥哥酒駕肇事、阿嬤生病住院、媽媽出車禍等理由裝可憐，把吳婦當作提款機，短短一個月內借錢6次，得手68萬8000元，最後一筆20萬吳婦身邊無現金，還向友人調借，友人才提醒她怪怪的，後來查出陳男把錢拿去酒店尋歡作樂，檢察官依詐欺罪嫌起訴。

涉詐常客68萬 按摩師起訴

起訴書指出，31歲陳男2017年間在台中北區足科養生會館擔任按摩師，中年吳姓婦人常去消費而熟識，按摩閒聊時，陳男以窮人家有志氣、上進青年形象，讓吳婦產生照顧晚輩、提攜後進的心態。

陳男得知吳婦頗有財力後，竟從2017年3月1日起，陸續以哥哥酒駕肇事、阿嬤生病住院、媽媽出車禍、姪女過世、房屋裝修及妹妹開店需款周轉為由，向吳婦借錢。

一開始借2萬，還開立本票給吳婦，後來開口12萬8000元，再者又是20萬、25萬、9萬、20萬等，而最後一筆在3月23日很緊張的打電話給吳婦，表示急需20萬周轉，吳婦身邊沒那麼多現金，還向友人開口調借。

事後吳婦友人對陳男「產生興趣」，追問每次的借款理由，覺得怪怪的，私下才發現滿口謊言，都是編出來的理由，查出這些錢都被陳男拿去酒店尋歡作樂、花天酒地。