時代不同了？寫信向學生告別 警嗆很丟臉

2018-04-19

不捨師生情誼 想親自轉交

〔記者王宣晴、王冠仁、劉慶侯／綜合報導〕在北市大直路一家補習班擔任安親班老師的28歲黃姓男子，上月因家庭因素辭職，他不捨師生情誼，寫下數封信，想向學生致歉告別，班主任拒絕並報警，不料獲報前來處理的彭姓員警竟嘲諷他：「你不覺得這樣很丟臉嗎？」一度要將他們帶回警局，讓黃男氣得投訴。

本月3日下午，黃男與何姓女友帶著親筆信前往補習班，向班主任表示希望向學生道別，因當時還在上課遭拒絕，並被取走信件，黃男表示仍盼親手把信交給學生，班主任將信件歸還，但也報警。

黃男投訴說，中山警分局大直派出所彭姓、謝姓員警趕來，由謝員協調他與班主任間的糾紛，何女站在補習班外等候，未料彭員竟對何女說，若不離去就要把她帶回警局，何女主張她有人身自由，彭員回稱：「無法預期妳會做出什麼違法的事。」

黃表示，經協調，最後由他親自將道別信交給學生，此時彭員竟又對著他說：「身為老師你不覺得這樣很丟臉嗎？」「還好我沒有小孩，不然還要擔心變成你們這樣。」

黃男質疑彭員言行不當，彭說他未指名道姓，不然可以來錄音錄影，並作勢打開胸前密錄器。黃男氣得致電派出所，投訴彭員以言語挑釁民眾。

補習班主任表示，因當時正在上數學課，便拒絕黃男親自交信，後來何女企圖進入補習班，他想起何女疑有精神疾病，才打電話報案。黃男說，女友無自傷、傷人紀錄，一直按時服藥控制病情，無法接受班主任及員警對其「貼標籤」。

警：若有不當將加強教育訓練

大直派出所回應，當天接獲報案，指稱有非補習班人員進入補習班，處理員警認為黃不是補習班人員，避免他在補習班外引發事端，將他先勸離，至於黃男指控員警言行、態度不當，將再深入了解當天執勤細節，若員警確有不當，將加強教育訓練，避免民眾觀感不佳。警方說，此事已交由相關單位調查，不便讓彭員回應。