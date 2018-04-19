與小三通姦賠妻百萬 博士報復老婆又吞判刑

2018-04-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在大學任教的李姓博士，被妻子發現與國中同窗小三勾勾纏，報警抓姦後，2人賠償100萬元求和解，事後李男認為妻子也跟自己就讀台大時的同學林男互動不尋常，找徵信社裝GPS跟蹤林，查到2人共處一室。不過李男的報復行動不順遂，新竹地院認定他在蒐證過程中觸犯「無故以錄影竊錄他人非公開活動罪」，將李判刑3月、得易科罰金。

李男妻子指控，丈夫與國中女同學曾是男女朋友，一直有連絡，李和她訂婚後，仍與女同學約炮，等到2個孩子出生，她發現丈夫傳「我現在真的好想你」等訊息給女同學，對方也曾偷偷到她家幫丈夫洗襪子，逼宮意味不言而喻。

疑設局介紹高富帥給妻

李妻控稱，丈夫不時以離婚相逼，希望她同意接納小三，她悍然拒絕，未料丈夫竟設局，邀高富帥的林男共組公司，多次營造她與林男的獨處機會；2013年間還裝衛星定位系統跟蹤林。

GPS定位跟蹤拍到同遊

不過李男和女同學也在2013年間被李妻抓姦在床，2人連帶賠償100萬元，李不甘心，找徵信社蒐證妻子。李承認在妻子車上裝追蹤器，但妻子上了林男的車就無法再追蹤，所以才在林男車上裝GPS，拍到林與妻子、小孩一同出遊和同住飯店。

反觸竊錄他人非公開活動罪

法官調查，李男為持續蒐集妻子與林男通姦證據，去年2月持複製鑰匙侵入林男租屋處，發現妻與林男共處一室，李與徵信社人員分持手機、攝影機對2人一陣猛拍。事後林男提告，法官認為李男觸犯「無故以錄影竊錄他人非公開活動罪」，將李判刑。