下藥性侵韓籍女 運將判7年4月定讞

2018-04-19

〔記者張文川／台北報導〕3名韓國籍女子去年1月來台包車旅遊，遭色運將詹侑儒在乳酸飲料中下安眠藥，性侵其中1女，全案引發軒然大波，也引起韓國民眾高度關注；本案一審依加重強制猥褻、毒品等罪重判11年，高院二審認定詹男性侵，今年1月改依加重強制性交罪判7年4月，毒品罪罪證不足改判無罪；最高法院昨駁回上訴定讞。

判決指出，41歲詹男去年1月12日載3韓女至九份、金瓜石旅遊，獨自在金瓜石黃金博物館停車場等待時，將含FM2的安眠藥摻入乳酸飲料，3女返車上後拿給她們喝。

其中2女喝下陷入昏睡，另1女小啜一口覺得苦沒喝，詹男開車抵達士林夜市，沒喝乳酸飲料的女子叫不醒另2女，獨自下車逛夜市，詹男趁機將2女載往偏僻處，以手指性侵其中1女。

3女當晚返回旅店，2女仍持續昏睡到隔天下午才醒，隱約想起在車內遭詹男脫絲襪指侵，3女到超商買同款飲料，發現根本沒苦味，驚覺被下藥報警。

詹男到案供稱，忍不住情慾才到後座偷摸女子下體，堅決否認指侵，但被害女子陰道內採集到詹男DNA，檢方起訴求刑15年。

士林地院一審依加重強制猥褻、欺瞞施用三級毒品罪合併判11年徒刑；高院二審認定詹男是犯加重強制性交，改判7年4月，施毒部分，詹男不知安眠藥中含有三級毒品FM2成分，下毒犯意罪證不足，改判無罪。最高法院昨評議後認同二審判決，駁回檢方與詹男的上訴，全案定讞。