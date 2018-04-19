連爆愛滋泰女賣淫 情趣娃娃竄紅

2018-04-19

泰籍賣淫女數縣市接客

〔記者邱灝唐、王捷、王秀亭／綜合報導〕一個月內連傳2名泰籍賣淫女子罹患愛滋病，除了上月查獲的24歲珮蒂（化名）外，上週在台南查獲的26歲艾莉絲（化名），昨天也經疾管署確診為愛滋女。依艾莉絲的自述研判，她在台接客人數恐近百人，不過衛生單位無法掌握確切上門求歡人數，只能呼籲曾進行性交易民眾前往醫療院所檢驗。

情趣娃娃15天熱銷50個

艾莉絲總共5度出入台灣，上週在台南遭查獲，但她表示除了台南，也曾在桃園、台中做過，珮蒂則是在台東接客約數十人，因2人接客時，都有「無套交易」情況，以致感染愛滋消息傳出，引發「老司機」恐慌。情趣用品店業者郭亦軒昨受訪說，受到愛滋風波影響，擬人情趣娃娃熱銷，僅最近15天就賣50個，有客人不諱言，就是因為擔心「中鏢」才買情趣娃娃，雖然要價上萬元，但總比賠上一輩子好。

台南市衛生局表示，此個案初篩為陽性時，就已展開疫情調查，但無固定營業場所、網路交易等特性，無法得知確切人數和位置，只能請警方提供查獲地點與可能與個案性交易的名單，並透過移民署查詢個案出入境資料。

衛生局籲尋芳客主動篩檢

衛生局指出，艾莉絲從去年10月起陸續來台5次，皆是觀光名義入境，經比對，艾莉絲並非珮蒂。衛生局呼籲，曾進行不安全性行為的民眾應在「交易日」3個月後主動接受篩檢，並建議6個月後再追蹤一次，定期篩檢才能早期發現，及早就醫規律服藥才能控制病毒量，避免發病。

另一方面，台東警分局是在3月23日查獲珮蒂持觀光護照在台東從事性交易，台東縣衛生局也緊急呼籲曾與這名女子接觸的數十名尋芳客主動篩檢，衛生局有接獲20多通詢問電話，但迄昨僅有9人匿名受檢，初檢皆呈陰性，3個月後還需追蹤。