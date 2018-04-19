瑞芳分局前偵查隊長 被控挪用贊助費

2018-04-19

約談分局長等4人

〔記者吳昇儒、林嘉東、余衡、吳仁捷、徐聖倫、王宣晴／綜合報導〕新北市警瑞芳分局前偵查隊長林國雄任職期間，遭控挪用向義勇刑警大隊幹部募來的贊助費，並調整義刑提供的破案獎金分配比例。檢調昨搜索瑞芳分局偵查隊，約談林國雄、前瑞芳分局長林泰裕與2名偵查隊人員。

據了解，檢調是以證人身分約談現為三峽分局長的林泰裕，協助釐清案情。警界人士說，林泰裕擔任瑞芳分局長期間，曾規劃「校園護花」勤務引起討論，另傳林國雄挪用的款項，也有用在林泰裕所辦的檢警合作聯繫餐會上，實情尚待釐清。

義刑贊助費 分配比例被質疑

林國雄被檢舉在瑞芳分局任職期間，向義刑幹部募得數萬元，事後被發現並非全數用於偵查隊，林同時將義刑幹部給分局的破案獎勵金，在分配比例上做了調整，有同仁認為分配到的金額變少，向義刑反映，進而反映到新北市警局。市警局調查認為，相關指控無具體事證，但仍在去年8月先將林國雄調離瑞芳，改派金山分局偵查隊長，今年2月再調回保防科。

有人認為，有關林國雄遭控挪用義刑提供的贊助費、調整破案獎金分配，這些均屬內部行政作業，是否觸法有待商榷。檢調初步調查，義刑顧問贊助費非每月支付，是偵查隊有需要時提出申請，再依需求撥款，費用約數萬元，金額不算大。

另有同僚說，林國雄辦案能力強，與他合作過的檢察官獲知林捲入風波，感到驚訝。