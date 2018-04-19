初審通過╱拒檢逃逸將重罰 罰鍰增為1至3萬

2018-04-19

〔記者鄭鴻達、邱俊福／台北報導〕據統計，交通違規不聽制止或拒絕停車受檢逃逸者，前年高達9544件，去年也有8134件，顯示立法加重處罰已迫在眉睫；立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例第60條條文修正草案」，未來駕駛人遇警察「拒檢逃逸」者，由現行僅開罰新台幣3千至6千元的微罰，升高為可開罰1萬元至3萬元罰鍰、吊扣駕照6個月，累犯除直接開罰3萬元，並吊扣駕照1年。

警政署︰盼處罰強度再提高

警政署昨表示，修法確有其必要性，但盼望在二讀程序中，還能再提高罰鍰或吊扣駕照期限，以維護執勤員警與廣大用路人的安全。警政署說，條文雖已在委員會審查完竣，但站在維護基層執法警員與一般用路人安全立場，因而希望在二讀程序中拉高處罰程度，才能警惕所有駕駛人尊重國家公權力，面對員警攔查時，依指示配合停車接受稽查。

此案逐條審查時，交通部次長祁文中建議立委們採用交通部歸納的條文，規定拒檢逃逸者，罰鍰提高為1萬元至3萬元，並吊扣駕照6個月；5年內違反本規定2次以上者處3萬元罰鍰，吊扣駕照1年。

因立委許毓仁等人質疑交通部版罰則缺乏嚇阻力，祁文中解釋，交通部支持加重罰則的修法方向，但因「道交條例」第61條規定，拒檢逃逸肇事致人死傷的罰則為3萬元至6萬元，本次僅排審第60條，該條罰則不宜高於61條。

委員會召委陳雪生因此建議，可擇日再提案併修「道交條例」第60條及第61條；最後在立委共識下，通過交通部修法版本。

現今時而出現民眾為躲避違法或違規查緝，遇到警方稽查時，因「拒檢逃逸」罰則僅3千元到6千元，以致不少人鋌而走險，選擇加速逃逸，常因此讓執勤員警或無辜民眾生命安全受到威脅。