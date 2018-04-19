拒檢逃逸 撞傷2人 通緝犯栽在辣椒噴霧

2018-04-19

開前老闆的車 掛已註銷車牌

〔記者曾健銘／新北報導〕涉嫌妨害兵役遭通緝的26歲男子何士安，與女友相約吃飯遭警員盤查，駕車的何男拒檢逃逸，過程中失控衝撞1輛汽車、4輛機車，造成2名騎士受傷送醫，何男最後逃進飯店躲藏，仍被警員噴辣椒水壓制逮捕。

警方調查，家住新北市五股的何男，因教召未到而於本月初被通緝，16日晚間與女友約在板橋吃飯，何擔心在路上被警方盤查，開著前老闆的轎車，還掛上註銷的車牌上路。

新北市警海山分局表示，當時巡邏警網經過板橋民族路129巷口，察覺該輛停在路邊的轎車有異狀，經查車身、車牌、車籍資料不符，趨前盤查，未料駕駛加速逃逸，警員尾隨並呼叫警網加入圍捕。

因為何男對路況不熟，又值下班時間，板橋市區車多壅塞，他竟不顧危險、橫衝直撞，逃逸過程在板橋中山路、實踐路口擦撞1輛汽車、4輛機車，造成2名機車騎士受傷，何男接著開進附近的凱薩飯店地下4樓停車場，並跑進員工休息室躲藏。

躲進飯店休息室 警壓制逮捕

警力趕抵，擔心對方持有殺傷力武器，不敢貿然攻堅，等到手持防彈盾牌的武裝員警趕抵，趁著開門瞬間朝房內噴灑辣椒水噴霧，何男被嗆得頻頻咳嗽，失去抵抗能力，才乖乖就逮。

何男供稱，因遭通緝，害怕被捕後馬上就要入獄，面臨與家人、女友分離，才拚命逃跑；警方詢後將他解送歸案。