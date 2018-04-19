產後憂鬱症╱會哭泣暴食 甚至自殘虐嬰

2018-04-19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立嘉義醫院院長、台中醫院婦產科醫師黃元德說，產婦憂鬱通常在產前1、2個月，及產後1週過了生子喜悅期後發生，且產後憂鬱症多發生在初產婦（第一胎）、年輕或高齡產婦，這名女警官可能身體、心理變化，加上外界刺激的多重原因尋短，因此產前的衛教，和產後丈夫與家人支持，都很重要。

產婦約10%到30%有輕微的產後憂鬱症狀，而3%至5%確診，原因包括產後荷爾蒙劇烈變化，及面臨照顧嬰兒壓力，加上身形、家庭和社會巨變，黃元德指出，產後若出現莫名哭泣、失眠、吃不下、暴食，或個性封閉、動作變慢，及可能自虐或虐待嬰兒、把嬰兒當仇人，家人就必須特別注意。

台灣精神科醫學會理事長、中山醫大附醫精神科醫師賴德仁表示，產後憂鬱症主要是荷爾蒙下降，加上可能原本有憂鬱傾向，如果家庭和社會支持不足，可能誘發或惡化，通常產後1個月內就會有明顯症狀，家人應分擔照顧責任、注意產婦情緒、不要刺激，必須多傾聽、支持、陪伴，如果未改善就要轉介就醫。

澄清醫院精神科主任周少華說，婦女產後憂鬱，可能產前就有徵兆，也許與這胎孕程困難、非預期等有關，一般會以激烈手法自殺；賴德仁說，女警官尋短後，留下丈夫和親人，可能出現自責情緒，外界不宜苛責，親友應多加關懷。