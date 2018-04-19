還在坐月子 保四女警官自焚亡

2018-04-19

生下第3胎疑產後憂鬱 夫急尋 在河堤看到妻焦屍

〔記者蘇金鳳、湯世名／綜合報導〕警政署保四總隊第四大隊38歲邱姓女分隊長，上月中旬生下第三胎，喜獲麟兒的她請產假在家調養，卻疑因產後憂鬱，前晚在台中市大里區甲堤五街附近的河堤使用汽油自焚身亡，選擇如此激烈痛苦的輕生方式，不僅令同僚震驚、難過，也無不駭然。

同僚震驚、難過

警方表示，一線四星的邱姓女警官本身有憂鬱症，她育有8歲、4歲2名女兒，去年懷第3胎，懷孕時情緒一直不好，上月中旬生下一子，生產後情緒仍低落。

邱女17日晚間告知家人要外出買東西，騎機車至住處附近的甲堤五街河堤旁，疑用汽油自焚身亡，任職於台中市交通大隊的丈夫返家沒看到人，四處尋找，在甲堤五街河堤旁發現妻子機車，至河堤一看，竟發現妻子已成焦屍，急忙報警。警方在現場發現的一個水桶中，還剩半桶汽油，也發現地上有打火機，案發地點無監視器，檢視邱女遺體未發現其他可疑外傷，初步排除他殺。

保四總隊第四大隊長李承翰指出，邱女2016年在台中市警察局太平分局擔任督察組巡官，她以父親病重、家務繁忙為由，用「特困」方式請調到位於彰化的保四總隊，擔任第四大隊分隊長。

做事認真有責任感

李承翰說，邱女個性文靜，平日與同事互動良好，做事認真，很有責任感，尤其對電腦很在行，遇到不會使用電腦的同事，都會主動協助，甚至攬下來做，發生這樣的憾事，同僚都很難過。

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