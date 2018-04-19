2歲女娃發燒遭毒打 罰站2天 不准吃

2018-04-19

網友爆料PO受虐照

〔記者曾迺強／嘉義報導〕陳姓親生母親與李姓同居人遭控，長期虐打年僅2歲5個月的女童，知情者並在臉書上發布女童受虐照，嘉義縣社工追查發現，陳女僅因不滿女童不吃飯、哭鬧，就拿藤條施暴，把女童手腳打得處處傷痕和瘀青，甚至長達2天不准女童進食，兩天中罰站至少12小時，陳女同居人李男否認施暴，社工除將女童緊急安置，並報警究辦。

社工報警 安置女童

昨天消息傳出後，網友留言痛罵「怎麼這麼殘忍」、「小孩是無辜的」，還有人跪求地址，揚言教訓2人。由於陳女和李男對女童受傷原因說法不一，警方前天傳喚2人，在外地工作的2人均未到案，全案將持續調查釐清。

警方初步了解，28歲陳女與前夫離異後，帶著稚女住到苗栗縣娘家，由女童外婆協助照顧，陳女後來結識住在嘉義的35歲李男，今年2月帶女童搬到嘉義同居，李男駕駛聯結車，陳女隨車當助手。

疑為陳女的親友，16日在臉書發文「親生媽媽與同居人長期虐打2歲女童」，同時發布女童先前受虐照片，照片可見包著尿布的女童，腿上有大片瘀青及傷痕，昨再貼出陳女、同居人與女童出遊照，網友撻伐聲不斷。

生母︰女兒哭鬧才打她

嘉縣社會局介入調查，社會局副局長張翠瑤說，社工訪查發現女童雙手、大腿多處瘀青，新舊傷痕累累，詢問陳女是誰施暴？她起初只說女童不吃飯、哭鬧，才生氣打下去，李男則說是女童摔傷。

李男稱女童摔傷

社工觀察，女童身體虛弱、沒有精神，經追問，陳女才說，已讓女童罰站2天，期間不吃不喝作為懲罰，社工大為訝異，質疑罰站2天，誰受得了，陳女進一步供稱是照三餐處罰，每次罰站2小時，2天內女童被罰站12小時，只給她喝水，不准吃東西。

李男的母親告訴警方，女童不吃飯，陳女常對女童大吼大叫，甚至抽打，她曾數度勸阻，不料女童被打得更嚴重，「實在很心疼」。

社工帶女童到醫院驗傷，發現她因發燒身體不適才哭鬧，認定陳女及李男涉嫌虐童，全案正由警方深入追查。

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