囂張通緝犯落網 冤家喊普天同慶

2018-04-18

〔記者張瑞楨／台中報導〕32歲男子徐引力是誣告罪與偽造有價證券罪通緝犯，行徑囂張，在臉書中張貼花天酒地照片，還嗆冤家債主「記得叫人餵你吃藥」、「我忙著抱小姐」，15日晚間在台中市西屯區超商內，被中市警方逮捕，並查獲1把改造手槍與8發子彈。有趣的是，冤家得知後，在臉書直播鼓掌大呼「普天同慶、真開心」，還揶揄「我們要送他肥皂，要送給他肥皂的人很多」。

逃亡還PO文花天酒地

台中地院判決書顯示，徐引力與李姓男子有債務糾紛，2015年4月9日，他在11張金額共900萬元的本票，偽簽擔任公務員的父親名字，再將本票交給李男，台中地院依偽造有價證券罪判處徒刑1年，因未到案執行而通緝。2014年間，徐男宣稱黃姓男子欠他7萬5千元，於台中地檢署控告黃男詐欺罪，檢方卻查出黃男沒欠錢，對黃男不起訴，反將徐男依誣告罪起訴，法院審理時，徐男沒有出庭而遭通緝。

徐男還另涉詐欺案，他為蔡姓朋友代購Dyson吸塵器，買1萬7千多元的低價型號，卻宣稱是2萬多元的高價款式，賺差價4千多元，蔡男發現被騙，徐男辯稱是「外加稅金」，台中地檢署不採信，去年底依詐欺罪起訴。

被捕時背包藏槍彈

被通緝中的徐男，逃亡期間的行徑卻很張揚，他的冤家債主在上月底發現，他在臉書用「白楓」帳戶，張貼出入豪華餐廳與酒店的照片，質疑他有閒有錢花天酒地，沒有錢還債與出庭面對官司，他卻回嗆「記得叫人餵你吃藥」、「我忙著抱小姐，你慢慢吠」。

台中市警察局第三分局偵查隊15日接獲線報，指稱徐男在中市西屯區漢翔路一間超商內，員警前往逮捕並在他隨身背包內，查獲改造手槍1把、子彈8顆。

警方將徐男解送地檢署歸案，並依槍砲彈藥刀械管制條例法辦；冤家則在臉書中直播，鼓掌狂賀「普天同慶」，「永遠無法忘記，警察把噴子（手槍）放在桌上的畫面，好震撼」，還揶揄要與其他冤家債主，買香皂送給徐男，社會上少一個騙子，真是開心。