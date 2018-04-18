嬰哭鬧餵毒奶粉喪命 不算殺人父輕判

2018-04-18

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名男子因受不了襁褓中的女兒哭鬧，竟將含有三級毒品FM2成分的安眠藥摻入奶粉餵食，沒想到女嬰一命嗚呼；女嬰父親事後雖痛哭表悔意，仍被檢方依殺人罪起訴。士林地院審理後認為，被告沒有殺害女兒意圖，且犯案時受憂鬱症所苦、導致接近輕度智能障礙，昨雖依成年人故意對兒童傷害致死罪論處，但符合減刑規定，輕判3年10月。

據悉，40歲的陳姓男子與妻子長期受精神疾病所苦，均在醫院看診並拿藥接受治療，案發前育有一對兒女，稚兒3歲、女嬰2月大，一家人與中風母親同住，夫妻以打零工維生。

安眠藥摻入奶粉

女嬰前年7月27日凌晨哭鬧，夫妻為使她停止，決定餵喝奶粉，卻見小孩漸無心跳，趕緊送醫搶救；但女嬰仍在近清晨5點時，被醫院宣告不治，父親在院內狂哭不止。檢方獲報後指示法醫解剖，在死者體內驗出過量FM2，確定死因為「使用FM2引起急性藥物中毒休克」；檢警同年11月前往陳男家搜索，搜到106顆含有FM2成分安眠藥。

地院認非故意殺害

陳男到案後承認放安眠藥，但稱「每次只磨半顆量」、「以為量少不會怎樣」，且若不愛女兒，不會為了生她向親友借錢，偵訊過程數度流淚。但檢方認為，安眠藥含有FM2成分，依國家規定須由醫師開立處方箋後才能取得，即便是成人也不得過量服用，何況是還在襁褓中的女嬰，去年4月初依殺人罪起訴。

陳男在法院開庭時說，因工作與經濟壓力均大，會定期到兩家醫院領安眠藥，而女兒當天哭鬧不止，才會餵藥讓女兒停止，絕非故意殺害。法官審理後採信陳男辯詞，認定其主觀上應無故意害死女兒本意，依其犯行應僅認「傷害」，另也考量犯案時受憂鬱症所苦，也因該症狀導致接近輕度智能障礙，加上犯後深具悔意，雖依成年人故意對兒童犯傷害致死罪論處，但符合減刑規定，判刑3年10月。