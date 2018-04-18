警署釋疑》警官命令算授權 警員可拘捕

2018-04-18

〔記者邱俊福／台北報導〕警方6槍打死通緝犯，引發司法警察逮捕通緝犯是否違法討論，刑事局昨指出，警員逮捕通緝犯是依據刑事訴訟法及「警察人員查捕逃犯作業規定」、「逮捕通緝犯作業程序」相關規定，皆是奉司法警察官的命令，具有合理性，倘若情況急迫不及通報，警員也自可依據司法警察官指揮或命令的授權，進行通緝犯拘捕，以符實務需要。

刑事局表示，通緝犯逮捕的法令依據為，刑事訴訟法第87條第1項「通緝經通知或公告後，檢察官、司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之。」警政署依據上揭法令訂頒「警察人員查捕逃犯作業規定」及「逮捕通緝犯作業程序」，以利警員依循辦理。

主管編排勤務也算

因此，第一線警員事先接獲情報，知有通緝犯時，由主管編排勤務，依「警察人員查捕逃犯作業規定」第12點「分駐所及派出所接獲電腦通緝通報時，應登記於所轄逃犯名冊，交由該轄警勤區員警查捕；警勤區員警無法查捕時，應即報請所長運用組合警力，予以查捕」；若為線上勤務發現通緝犯，則以無線電或電話報請主管運用組合警力協助進行拘捕，這些皆是奉司法警察官的命令，具有合理性。

刑事局表示，如情況急迫不及通報，警員仍得依上揭規定通案方式辦理，以符實務需要，諸如刑訴法第131條第2項為例，雖僅規定唯有檢察官得執行緊急搜索，然於實務運作上，多由司法警察（官）於個案執行時，透過獲得檢察官同意方式因應；因此同理，司法警察自可依據司法警察官指揮或命令的授權，進行通緝犯的拘捕。

又如相關司法實務案例，台灣高等法院105上易字第110號判決「被告經通緝後，司法警察（官）得逕行逮捕之」，依此解釋，司法警察也有逮捕通緝犯權責。