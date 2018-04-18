通緝犯遭6槍擊斃 1顆子彈貫穿心臟

2018-04-18

〔記者王俊忠／台南報導〕因拒捕開車拖行警員、遭支援警力開槍擊斃的通緝犯翁國銘，檢警昨會同法醫解剖翁國銘遺體後表示，翁的心臟被子彈貫穿！

體重減半 父母認不得

翁國銘的父母由其次子陪同，到南市殯葬所了解法醫解剖長子遺體情形，翁嫌父母澄清說，電視新聞都報導錯誤、指他們不認兒子屍體，「父母怎麼會不認自己兒子，是因為兒子過去很胖，多年未見，如今看到的死者卻很瘦，認不出來是自己兒子，不是不認兒子！」

檢警會同法醫解剖翁國銘遺體後表示，有一顆子彈貫穿翁的心臟，確切死因要等鑑定報告出爐。檢警有以指紋鑑定確認死者是翁國銘，翁的父母也認領兒子遺體，並無拒絕認領情事。

昨下午，翁國銘父母與次子現身殯葬所解剖室時，起初不願多談。媒體詢問兩老為何不認領大兒子？兩老才傾吐滿腹委屈。

翁國銘母親表示，大兒子翁國銘20多歲結婚後就離開家了，後來也離婚，還把當時3歲的孫子丟給她扶養，大兒子就失蹤了，早年平均一年至少見一次面，最近5、6年來，國銘不曾回家、完全沒見過他的人。

翁母說，過去翁國銘很胖、體重約有近百公斤，比他弟弟還胖，沒想到昨天看到國銘遺體時，發現這人「瘦比八、還暴牙」，可能僅4、50公斤重，跟過去的大兒子外形完全不同，她與丈夫根本認不出這人是大兒子，並非他們不認兒子遺體。

翁母並說，16日警察跟他們說「指紋與唾液DNA比對都證明死者是其大兒子翁國銘無誤」，兩老才聯絡住在台北的次子趕回台南協助指認死者身分。翁國銘胞弟看完死者遺體後也說，同樣認不出是大哥，因為死者很瘦、模樣跟大哥不一樣。