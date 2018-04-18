為亡子伸冤20餘載 父累了︰不惜一死

2018-04-18

明再赴雲檢抗議

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「我累了！政府放棄百姓。」男子李宗益車禍死亡案，父親李福誌認為兒子是遭人害死，李福誌20餘年來為愛子死亡案奔走無效，他揚言19日要在雲林地檢署前抗議，要求司法單位為他死去的兒子伸冤，否則不惜一死。

李宗益1996年9月27日死亡，死亡原因為「車禍」並已結案，事後李宗益的父親李福誌說，兒子託夢給他是被害死的，懷疑是同車友人設下死亡陷阱，糾集3名同夥害死兒子，但上訴到高分院仍敗訴。

李福誌四處陳情，如今已72歲，他聲請刑事調查證據狀，從雲林地檢署、最高法院檢察署，甚至連檢察總長、總統府都投訴，結果不是說「逾保存期限依法銷毀」，就是沒有筆錄，讓人難以接受。

李福誌今年2、3月多次到雲林地檢署陳情，並揚言明天要在地檢署前抗議，若無法取得當時案發時的原始筆錄，不惜一死，他還拿出夫妻2004年拿著兒子遺照，由柯賜海陪同到雲林縣警察局抗議的照片及資料，由於當時拜託許多鄰居及親友到場聲援，結果也不了了之，後來就舉家搬到嘉義。

李福誌難過地說，當年他兒子才25歲，而且就快要結婚，被人殺死了還被當成車禍，他身為父親沒法伸冤，覺得自己「很沒路用」，20多年過去了，光走法院就超過300趟，加上年紀大，他真的累了。

雲檢︰會聽取意見

雲林地檢署主任檢察官黃怡華強調，該案相關涉案人，檢方、院方都已確定無罪或不起訴處分，加上相關筆錄資料等均因逾保存期限依法銷毀，李福誌若再度到雲檢陳情，會聽取當事人意見，並針對他提供的訊息，查證有無新事證再釐清。