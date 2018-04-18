搭訕2女不成 加國「狼」踢臀、襲胸

2018-04-18

〔記者邱俊福／台北報導〕來台旅遊的加拿大籍男子Bouazza Mounib，日前在北市大安區忠孝、新生捷運站，以搭肩方式對穿長裙的女記者搭訕，對方怒斥「Don’t touch me」（不要碰我），男子踢到鐵板後，竟踢了一下她屁股，轉身跑離現場，隨後在八德路對一名女大生襲胸，警方在日租套房將他逮捕，依性騷擾、傷害罪嫌送辦。

警方調查，這名27歲的加籍嫌犯，今年4月以觀光名義來台，投宿在北市信義區一家日租套房，期間到處尋找台灣女子搭訕。

警方說，本月12日下午4時許，嫌犯在忠孝、新生捷運站外，見到一名長相甜美、穿長裙的女記者，欲搭乘手扶梯到捷運站，開口詢問「What’s your name？」（妳叫什麼名字），同時手欲搭其肩膀，女記者嚇了一大跳，雖閃開仍被碰觸到頭髮。

隨後，女記者怒斥對方「Don’t touch me」，加籍嫌犯竟惱羞成怒，趁女記者不備，自後踹女記者臀部一腳後，逃離現場。

加籍嫌犯犯案後，徒步走到不遠的八德路上，遇上一名女大生迎面走過來，竟伸出狼手襲胸，後假裝沒事從容離去，女大生嚇得呆立當場。案發後，受害女記者向警方怒告性騷擾、傷害，女大生也提告性騷擾。

警方調閱監視器追查，發現嫌犯是來台旅遊身分，為免對方提早離境，15日到他位於信義區的日租套房逮人，警訊中加籍嫌犯表示，因該女記者不搭理，才會踢對方，而女大生則是在伸懶腰時，不小心碰觸，非故意，訊後移送檢方偵辦。檢方原本諭令2萬元交保，加籍嫌犯表示沒錢繳付，隨後改以交保，諭令限制住居與限制出境。