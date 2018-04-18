毆情敵事隔3年 男大生逃官司

2018-04-18

揮拳打臉 對方差點失明

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學男學生阿志，與同學阿安（皆化名）心儀的女同學要好，因此引發阿安醋意，2001年阿安在學校揮拳毆打阿志臉部，造成阿志右顴骨骨折、眼睛受傷，差點失明。台南檢方以重傷害未遂罪起訴阿安，不過一、二審皆認定阿安觸犯普通傷害罪，普通傷害罪須在6個月內提告，阿志3年多後才提告，台南高分院昨更二審以逾越告訴時效，判阿安公訴不受理。

檢方起訴指，阿安不滿阿志與他心儀的女同學交好，2001年5月25日下午3點多，阿安在成大會計系館一間教室內，先把阿志的眼鏡摘下、放在一旁，接著握拳重擊阿志臉部與眼睛位置，造成阿志右側顴骨骨折合併眼眶底部缺損傷害。

隔天，阿志到成大醫院急診，同年6月初接受手術與追蹤治療，才未發生失明或難以回復視能的結果，檢方認為阿安明知攻擊眼睛有毀敗或減損視能危險，以重傷害未遂罪嫌起訴阿安。

法院審理時，阿安坦承是要教訓阿志而施暴，但他有先取下對方眼鏡，才朝臉部揮拳，且未特別瞄準眼睛，只是眼睛在臉上可能較會受傷，他打阿志後要繼續問對方，被同學制止後，原本就無再攻擊意圖。

普通傷害 須半年內提告

更二審法官指，阿志臉、眼傷勢經適當手術醫療即恢復良好，參酌事證，不足使一般人確信阿安是出於重傷害故意，對阿志眼睛出拳重擊，認定阿安的行為應是普通傷害犯行，普通傷害罪是告訴乃論，依刑事訴訟法237條規定，須在得知犯人之時起6個月內提告；但阿志2005年2月中旬才提告，已逾法定告訴期間，因此判公訴不受理。