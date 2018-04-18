逃19年／野狼125惡狼 襲擊淫少女

2018-04-18

曾性侵女工、女大生 在20年追訴期滿前被送辦

〔記者張文川／台北報導〕桃園市1998、1999年出現「野狼125之狼」，利用夜色性侵夜班女工、女大學生，有2名女子受害，警方追緝未果，惡狼從此銷聲匿跡，法網恢恢，桃園49歲男子鄭諺鍠前年騎機車尾隨12歲國一少女，用防狼噴霧劑攻擊少女後拖進草叢性侵，警方逮到鄭，將DNA送刑事局鑑識中心，赫然發現他就是19年前的「野狼125之狼」，檢警趕在20年追訴期滿前將他送辦，桃園地檢署另案起訴，桃園地院審理中。

用防狼噴霧劑攻擊少女

前年9月1日晚，大溪一名國一女生，補習班下課走路返家，途中被機車男尾隨，在偏僻處將她攔下，以防狼噴霧劑攻擊她眼睛，架住她脖子拖進草叢，恐嚇「再叫就掐死妳」，以手指、舌頭性侵。

少女外褲反穿 家人發現

少女哭著奔逃回家，家人發現她外褲反穿、沒穿內褲，身上有多處擦、挫傷，帶她去報警；監視器拍到鄭男騎重型機車在現場來回折返，涉嫌重大，警方探訪附近機車行，老闆說「這輛機車很特別，大溪只有這一輛」，警方循線找到車主鄭男，採DNA送驗，比對後與少女下體殘留口水DNA完全吻合，宣告破案。一、二審皆依加重強制性交罪將他判刑7年10月，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

鄭男的DNA檢體樣本被送至鑑識中心資料庫，刑事局比對未破性侵案，赫然發現與多年前八德、龍潭區的夜班女工、女大學生2起性侵案相符，才揪出逍遙法外近20年的「野狼125之狼」。