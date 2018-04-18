台婦疑闖燈撞死洋師 兒原諒 幫父器捐遺愛

2018-04-18

父太愛台灣 兒成全

〔記者王捷／台南報導〕美籍的71歲補習班美語老師David，本月8日在台南市騎機車與疑闖紅燈的陳姓女騎士擦撞，致David腦溢血、昏迷指數三，他40多歲的兒子Cody從美國趕來台南，前天簽署放棄治療及器官捐贈同意書，David當天拔管。醫院同意David捐贈皮膚與眼角膜，Cody說，父親太愛台灣，希望透過器捐讓他的大愛續留台灣，至於車禍是一場意外，他不希望任何人因此有法律責任，或因此入獄。

不希望任何人因此入獄

4月8日下午4時許，David沒戴安全帽騎機車行經台南安平區建平一街與建平路口，與61歲騎機車的陳婦發生擦撞，監視器畫面顯示，當時David行駛在建平路上，陳婦從建平一街闖紅燈騎出來，David來不及停車，撞上陳婦後輪，兩人倒地後，陳婦輕傷，David腦溢血、昏迷指數三。

David的兒子Cody15日來台，16日簽署放棄治療與同意器官捐贈並拔管。Cody說，父親長期住在台灣，他曾提到，希望死後能繼續留在台灣，器捐可讓需要的人受惠，也算是完成父親遺願，而醫院昨也決定讓David捐出眼角膜與皮膚。

陳婦先生︰妻遭撞

在放棄治療後，警方將全案依過失致死罪移送地檢署，據了解，陳婦向警方供稱，當時她沒闖紅燈，是David撞到她才導致意外，David的友人透露，David住院期間，陳婦先生曾到院探望2次，陳婦先生認為，是David撞上陳婦。

Cody認為這是一場意外，不希望任何人有法律責任，甚至因此入獄，相信父親也不希望，得知Cody的意見，警方認為他有大愛也很有度量，記者聯絡不上陳婦，警方指出，陳婦已透過先生談和解。