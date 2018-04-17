「 曹寧瑪」譙人辯打錯字 法官：連錯16次也太離譜

2018-04-17

皆是三字經的諧音字

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市林姓男子因案與人鬧上法院，他不滿對方委任的林姓律師，林男在寄送資料給林律師時，收件人故意寫其名字諧音，寄件人更署名「曹寧瑪」、「晁寧瑪」、「晁寧馬」等，都是三字經「╳你媽」的諧音，被林律師狀告公然侮辱，林男出庭雖辯稱「打錯字」，且「曹寧瑪」等名字指的是他自己，被法官打臉「連錯16次也太離譜」，認定林男有故意侮辱他人之意，審結判處應執行拘役100天，如易科罰金得付出10萬元。

瘍佯疫 律師名字也搞鬼

林姓律師指控說，林男寄到事務所給他的信件，收件人姓名故意用他名字的諧音字「瘍」、「佯」、「疫」等，寄件人則署名「曹寧瑪」、「晁寧瑪」、「晁寧馬」，一看就知道是故意謾罵，而信件寄件過程中包括郵差、公司人員都可看到這些字，此舉等同是公然侮辱。

稱無罵人之意 法官打臉

林男挨告後否認利用諧音字罵人，他稱，收件人姓名是不小心打錯字，而署名「曹寧瑪」等也沒有罵人之意，他自己的臉書及通訊軟體都用「草泥馬」當大頭貼，因此才會自稱「曹寧瑪」。

桃園地院法官審理認為，偶爾打錯字是人之常情，但林男共寄了16次信件，打錯16次也太離譜了，其使用的姓名諧音字「瘍」、「佯」、「疫」，分別有「瘡、潰瘍」、「假裝、偽裝」及「流行或急性傳染病、瘟疫」之意，而「曹寧瑪」等詞明顯是「╳你媽」諧音，認定林男的說詞皆為臨訟卸責、不足採信。