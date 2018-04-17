後車斗載人 小貨車國道翻覆拋飛亡

2018-04-17

〔記者吳仁捷／新北報導〕在新北市經營冷氣行的男子沈柏榮，昨下午開車載蔡姓、楊姓員工返回公司途中，在福爾摩沙高速公路北上51.6K處爆胎翻車，造成坐在後車斗的楊男當場摔飛，送醫後回天乏術，而坐在副駕駛座、未繫安全帶的蔡男也被甩出車外並卡在車底，至今仍未脫險。

冷氣行老闆員工國道爆胎

警方調查，肇事駕駛沈柏榮當時載著員工蔡男、楊男與大批冷氣設備、管線，一路從桃園大溪開車欲返回位於新北中和興南路的公司，未料途中卻爆胎翻車，沈柏榮自行爬出車外求助，副駕駛座46歲蔡男與坐在後車斗的23歲楊男則雙雙被翻車力道甩飛，其中蔡男被卡在車底，送醫急救後暫時撿回一命，楊男則因傷勢過重宣告不治。

副駕員工未繫安全帶 命危

坐後車 警方對沈男實施酒測，並未測出酒精反應，初判是爆胎、未繫安全帶及後車斗違法載人等因素釀成傷亡，全案朝過失致死罪方向偵辦。至於小貨車人員超載違規部分，將先依違反「道路交通管理處罰條例」第30條，對駕駛人處3000元以上、9000元以下罰鍰。

國道6隊樹林分隊長林富貴說，從103到105年間，已經有12起因輪胎爆破或車輪脫落所造成的傷亡車禍，其中因爆胎而引發的事故就奪走多達6條人命，佔所有事故比率的5.9%，呼籲駕駛人上路前務必要檢查胎紋，以免發生類似意外。