路太顛 乘客骨折 遊覽車司機判賠

2018-04-17

〔記者王定傳／新北報導〕新北市70多歲鄒婦，前年搭乘遊覽車南下旅遊，司機行經顛簸路面時沒閃避、減速，讓沒繫安全帶的鄒婦「彈了一下」，胸椎因而骨折；新北地院認為，當時李姓司機沒注意路況，確實有過失，但鄒婦沒繫安全帶也應負一半責任，昨判司機與遊覽車公司須連帶賠償鄒婦16萬餘元，可上訴。

前年4月16日，鄒婦從新北市新莊區搭乘遊覽車南下，到高雄美濃等處旅遊，當天下午車子行經美濃某產業道路，因路面十分不平頻頻震動，其中一下猛震讓沒繫安全帶的鄒婦身體彈起，並重重墜落於坐位上，不久她感到後腰疼痛、全身無力，抵達農場後無法行走，送醫發現第12胸椎壓迫性骨折。

鄒婦控訴，上車時司機沒宣導要繫安全帶，途中明知路面不平仍橫衝直撞，才會害她受傷，應賠償她134萬餘元；客運公司及李男則主張，當時司機並未超速，且上車後有囑咐乘客應繫安全帶，路況顛簸不可歸責於司機，鄒婦受傷是自己沒繫安全帶所致。

法官調查後認為，司機當時有沒有口頭說明或播放影片等方式請乘客繫安全帶，已無從得知，但鄒婦原本能自由走動，經過這一震卻感到腰痛及手腳無力，顯然不是身體舊疾所致，足認該次震盪與鄒婦受傷確有因果關係。

此外，因還有其他乘客證稱「司機可能沒有注意到路上不平」等語，法官據此認為司機當時未注意到路況顛簸，且沒適當閃避或採漸進式減速，顯有過失。