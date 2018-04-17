詐2億珠寶把妹 典當 少東判賠7229萬

2018-04-17

〔記者溫于德／台北報導〕「沈記玉飾」小開沈家民（改名沈昊諺），2013年間才因偷拍小模視訊裸照遭法院判刑8月定讞，事後又被「蕓賞珠寶」嚴姓老闆娘指控拿走鉅額珠寶後不還，甚至將價值百萬的鑽戒偷偷拿去把妹；台北地院依4個詐欺取財罪將沈判刑8年，北院日前就民事部分，判沈須賠償7229萬3994元，可上訴。

沈男過去風波不斷，不但曾被女藝人吳玟萱形容是「瘋狂追求者」，2013年間還被姜姓小模指控於網路視訊時偷拍裸照，且揚言公開散布，藉此恫嚇女方交往，事後雙方調解失敗，檢方將他起訴，台北地院依恐嚇危害安全、竊錄身體隱私部位等罪將他判刑8月定讞。

近來，沈男又遭「蕓賞珠寶」嚴姓老闆娘告上法院，嚴女控訴，沈男頂著珠寶公司少東名號，四處向同業宣稱能代售珠寶，她與丈夫信以為真，前後拿了近2億元的珠寶、鑽石請沈代售，事後卻發現，沈將她所設計的百萬鑽戒、鑽石項鍊，轉送給曾拍攝周杰倫「煙花易冷」MV的凌姓小模，另有部分鑽石、珠寶被拿到「大千典精品當鋪」典當，換取約6000萬元現金。

北院合議庭審理後認為，沈男正值青壯年且財力背景雄厚，卻不思正途賺錢，犯後毫無悔意，前年5月12日認定沈犯下4個詐欺罪，每案各判刑1到5年，合併應執行8年，全案高等法院審理中。