紅貴賓搭車探頭看 主人罰3千

2018-04-17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民眾開車載愛犬出門，愛犬若將頭伸出車窗看風景，看似愜意，但車主要小心荷包恐大失血。有駕駛開車行經高雄大寮區，紅貴賓把頭探出車窗，民眾拍下照片檢舉，警方以「寵物探出車身」，依道路交通管理處罰條例「裝載貨物超過規定」舉發，由監理站裁處3000元罰鍰。

社群網站「爆料公社」有一段小狗搭車兜風探頭的照片，照片說明3日中午12時06分，在大寮區鳳屏二路上被後方車輛行車紀錄器拍攝，檢舉人指出，竟讓寵物犬探出車身，如果小狗突然跳出窗外，會影響後方車輛安全，並將狗狗探頭照寄到高市警察局信箱。

林園分局交通組檢視照片，確認被檢舉的紅色自小客車的左側駕駛座上，有1隻紅貴賓把頭探出車窗，當時紅貴賓由女性駕駛抱著，認定違反道路交通管理處罰條例第29條第1項第1款「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度，處汽車所有人新臺幣3000元以上、9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行 」。

警方表示，寵物在交通法規被視為「貨物」，不論用汽車或機車載寵物，都必須用籠子或籃子把寵物關好，寵物也不得將頭部或軀體伸出窗外，避免跳出窗外，造成其他駕駛反應不過來發生危險，經檢舉會依違反交通法規開罰。

警方強調，若寵物位於駕駛座更危險，因為車子行進時，若車窗沒關，寵物可能會因毛被風吹起，或舔駕駛擋住視線致車子追撞前車，警方提醒，若因此造成交通意外，可視為「危險駕駛」，可處1萬2000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣駕照3個月。