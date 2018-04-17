單親媽直播輕生 兒痛哭「我只剩妳了」

2018-04-17

〔記者徐聖倫／新北報導〕單親的45歲許女獨自撫養兒子長大，許女疑壓力過大情緒失控，前天在家透過臉書直播輕生，所幸友人看到直播立即報警，救回許女一命，但她仍未清醒在醫院觀察，許女21歲的兒子事後在臉書發文「媽，我只剩妳了」、「…下半輩子我來打拚給妳過好日子」字句間流露出對母親的擔憂。

友人報警 救回一命

警方調查，單親的許女與兒子相依為命，許女現擔任義交，類似半退休狀態，臉書上的發文多半與出遊有關。許女的兒子從事水電工程，工作穩定，與母親感情非常好，常在臉書PO出與母親出遊照。

未料許女15日晚間10時，竟透過臉書直播輕生過程，許女的友人最先發現，趕緊報警。另一方面，許女兒子的朋友也見到這則直播，趕緊前往許女家中救人。

許女的兒子雖與母親同住，但直播當下，許女與兒子並不在同一房間，兒子也是應門後，才知道母親輕生，立即與友人衝進許女房間，合力將她抬出房間，警消同時趕抵，將許女送上救護車。

許女的兒子陪同母親前往醫院，在救護車上不斷哭泣，直喊「媽，妳快起來！」所幸到院前經過CPR已恢復呼吸心跳，但仍未清醒在院觀察。他向警方表示，母親平時擔任義交，是個熱心的人，應該是長期單親，壓力過大造成情緒失控，才會輕生。

許女的兒子事後也在臉書發文，他提到「我們還要過生日」，及「今年我21，妳養我到這麼大，下半輩子我來打拚給妳過好日子」，警消看了也非常不捨。

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