「兒沒帶槍打腳就好」父母怨警過當

2018-04-17

〔記者王俊忠、萬于甄／台南報導〕竊盜通緝犯翁國銘在拒警盤查欲逃時被開槍打死，翁嫌父母事後跑到派出所質疑「兒子並非重大槍擊要犯，身上又沒帶槍，他要逃跑，警方大可開槍打他的腳，讓兒子無法逃走就行，怎麼可以開槍打死兒子？警方有開槍過當的問題！」

南市警永康分局長戴崇贒說明，當時情勢很緊急，要拉翁嫌下車的警員劉耿銘抓住車內方向盤，反被翁嫌強行開車拖走，劉員又被車門夾住，遭嫌犯車子前進後退拖行並撞擊安全島，人有生命危險，兩支援員警是基於緊急避難、要制止嫌犯繼續拖行劉員，才對車子開槍遏阻，沒有開槍過當的問題。

檢：鑑定後才能判斷

台南地檢署強調，員警開槍有無過當問題，這部分仍須待看完整詳細的鑑定報告，才能夠做判斷。

據了解，翁嫌父母昨下午到殯葬所了解兒子相驗情形時告訴警方，很久沒看過兒子了，認不太出來也不想認。檢方表示，如果死者家屬不願意認屍，會用指紋等科學檢驗方法來確認身分。據了解，翁嫌與父母原本住在南市中西區，後來搬到北區公園里住，但翁嫌已有3、4年沒回家。

這個通緝犯 身背18案

55歲的翁國銘前科累累，曾犯下18起竊盜、毒品案，最重被判2年5個月刑期，其餘則有幾個月多次進出監獄，其中還有3案尚未宣判，今年4月被嘉義地檢署發布竊盜通緝，行蹤不定，讓警方難以掌握。

員警劉耿銘今年3月逮獲一名鄭姓竊嫌，其涉嫌轄區多起汽、機車竊盜及車牌變造等，調查過程中，發現鄭嫌與翁國銘接觸頻繁，不排除也有涉案，但翁國銘居無定所，行蹤難以掌握。

經劉耿銘持續調閱監視器追查，昨發現翁國銘出沒在台南北區西門路，掌握其行蹤後上前盤查，翁嫌卻企圖逃逸衝撞員警，最後不慎中槍死亡。