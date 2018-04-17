驚心動魄拖行57秒 警：放手就會被輾過

2018-04-17

〔記者萬于甄／台南報導〕員警劉耿銘、顏利丞及呂珮珉昨追緝通緝犯翁國銘，遭翁車輛拖行、拉扯而受傷。台南市代理市長李孟諺、市警局長黃宗仁得知後，立刻前往醫院關心慰問；3人送醫治療後，呂員已出院休息，劉、顏員則須住院觀察。

3名員警家屬第一時間也嚇壞了，趕抵醫院才放下心中大石；顏父表示，雖擔心兒子執勤時的危險，但畢竟從事員警的職業，為維護社會治安，還是會提醒他注意安全。

劉耿銘回憶案發57秒的過程，其一手拉著翁的方向盤，一腳則卡住駕駛座，翁重踩油門企圖把他甩掉，且直往安全島衝，他心想，「若放手就會被輾過，腳沒伸進去，就會被安全島夾死」，情況危急，他也因遭拖行右腳膝蓋擦挫傷，有腦震盪情況。

支援的顏利丞及呂珮珉見狀，趕緊朝副駕駛座開槍，並大聲喝斥「停車」，翁國銘中彈後車輛撞上安全島停下，顏、呂也因逮捕拉扯時，左、右手遭破窗玻璃割傷。

顏利丞表示，當時同事生命已受到威脅，為保護同事，避開嫌犯致命部位後，朝車子開了第一槍，但翁國銘並未停車且繼續衝撞，才又開槍制止。

若重來 女警稱還是會開槍

呂珮珉也說，車輛撞上安全島後，劉員表示翁國銘已中槍，趕緊從副駕駛座將其拉出救援，雖最後仍不治，但「若時間重來一次，還是會用同樣的方式處理」。

兩警 都是第一次對人開槍

28歲的劉耿銘為104年特考班畢業，106年7月分發至大橋派出所；22歲的顏利丞為警專33期，105年10月至大橋派出所服務；24歲呂珮珉為104年特考班畢業，去年7月分發至大橋派出所，顏、呂都是第一次開槍。