通緝犯駕車夾警拒捕 遭近距離轟6槍擊斃

騙不會跑 鑽進車落跑
〔記者王俊忠、萬于甄／台南報導〕台南市永康分局2男1女3員警，昨越區到北區西門路緝捕竊盜通緝犯翁國銘，男警劉耿銘欲制止翁嫌開車逃逸時被翁嫌拖走，另2警顏利丞、呂珮珉見狀對翁嫌座車與車輪位置連開6槍，其中顏警朝副駕駛座射擊3槍，翁嫌胸部中彈送醫不治，逮捕過程中3警身體也都受傷。
昨上午9點半，永康分局大橋派出所警員劉耿銘到南市北區西門路三段查緝通緝犯翁國銘（55歲），劉員見翁嫌現身肉粽店吃早餐，他上前表明警察身分，翁起初佯稱會配合、不會跑，接著藉口回車上拿手機，很快鑽進駕駛座發動引擎，劉欲把翁拉下車，在車門外抓住方向盤，翁開車欲逃，車子前進後退再前進，劉員勉力站在車門門檻上，遭車門夾住與強行拖行。
警遭車門夾住、硬拖行
男警顏利丞、女警呂珮珉趕到現場支援，見狀第一時間欲破窗制止未果，在翁車再次前進時，顏員站在副駕駛座外，朝車內射擊4發子彈，其中3槍射進車內，1槍打中右前車葉子板上，呂員則在車後射擊2槍；員警共擊發6槍，其中1槍打中翁嫌。
翁嫌車子開了10多公尺撞上安全島，到西門路、成功路口停下，翁嫌右胸部中彈，其座車內、外血跡斑斑，送醫急救不治。
遭拖行的劉耿銘右膝蓋挫傷、有腦震盪情形；兩名支援員警手部都有擦傷，警方並在翁嫌車內起獲長尖刀與長鉤利器。
2警開槍支援 一槍打中胸
警方貼身查緝翁嫌的57秒密錄器影像中，可見翁嫌先對員警佯稱「我不會走啦，要到車上拿手機」，翁接著轉身快速鑽進駕駛座，發動車子腳踏油門，與劉員不斷拉扯，車子先往前走再後退，這時砰、砰、砰槍聲大作，接著車子衝上左前方的快車道分隔島，嫌犯發出哀鳴聲，員警急忙叫救護車。救護人員趕到對翁嫌做CPR，員警表情沉重。
路口監視器也拍下這段驚險畫面，兩名支援員警從車子副駕駛座方向與後方對車子開槍，車子暴衝撞向分隔島後停住。
永康分局偵查隊長郭乃榮表示，員警盤查嫌犯時遭嫌犯駕車強行拖走，情勢危急，支援員警不得已才開槍制止，台南地檢署檢察官稍後也到場勘驗。
檢警初步相驗，發現翁嫌胸部被射擊子彈1發，將於17日下午3點解剖確定死因。至於警方用槍時機與方法是否有問題？檢方強調，這部分須看完整詳細的鑑定報告才能判斷。