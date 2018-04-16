外傭思鄉出怪招 誣指雇主拍色照

2018-04-16

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕印尼籍女傭伊卡（譯音）昨天昏倒在鳳山區公寓前，民眾嚇壞報警，她在紙條上寫下「不雅照」，驚動警方，沒想到劇情急轉直下，原來伊卡思鄉情切，以為警方介入可以快點回家，竟捏造荒謬劇情；被誣陷的李姓雇主自認倒楣，仍寬宏大量地說：「讓她早點回家吧！」

49歲伊卡當時被發現昏倒在鳳山區海洋一路公寓前，救護人員檢視沒有外傷，甦醒的伊卡精神恍惚，但不願就醫，因語言不通，鳳山分局轉由移民署專勤隊帶回。

伊卡不願開口，用紙條寫下「想回家」、「不雅照」字眼，爆發外傭遭拍不雅照疑雲，立即通報其李姓雇主轄區小港警分局介入偵辦。

57歲李姓雇主向警方表示，與母親相依為命，從事工程業務而常常不在家，10個月前透過仲介公司聘請伊卡，代為照顧年邁且行動不便的母親。

未料，伊卡前天情緒不穩，不斷歇斯底里吼叫且制止無效，李男只好報警；伊卡面對女警詢問僅以點頭、搖頭回應，沒提及不雅照。李男說，伊卡疑有憂鬱症，想帶她就醫遭拒，已通知仲介公司表明不願續聘，由仲介人員帶回安置中心。

仲介公司沒有向伊卡說明，已安排今天班機協助返國，她當晚趁機離開安置中心，直到昏倒街頭被發現；到了警局得知仲介公司已買了今天返國的機票，突然翻供，表示想回家看孩子，因契約尚未到期，以為警方介入可以早點如願。