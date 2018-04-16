幼女被改名求富貴 婿告岳母偽造文書

2018-04-16

〔記者王冠仁／台北報導〕孟姓婦人多年前喜獲外孫女，命理人士建議她應替外孫女改名以「旺家」，孟婦深信不疑，但因未成年人士改名須由父母同意，她怕黃姓女婿反對，竟私自偽造改名委託書，交由汪姓女兒前往戶政事務所替外孫女改名；黃事後收到戶政事務所寄來的改名通知書，一問之下發現內情，氣得跑去派出所狀告自己的岳母。

婦疼外孫 聽信命理師建議

警方調查，69歲孟姓婦人平時住在台北市松山區，29歲汪姓女兒嫁給擔任科技業工程師的39歲黃姓男子，女兒婚後與夫住在台北市萬華區；多年前，汪女生下一女，孟婦十分疼愛「金孫」，經常前往女兒住處探視外孫女。

不過，孟婦跟命理人士談論到外孫女的姓名時，命理人士「掐指一算」，告訴孟婦應將外孫女改名，聲稱可讓家中運勢興旺又富貴。

孟婦對外孫女疼愛有加，也認為此舉對女兒及女婿有所幫助，遂打定主意要替外孫女改名。

為了旺家…偽造委託書送辦

孟婦雖是黃男的岳母，兩人平時相處也還算融洽，但孟婦發現，要替未成年的外孫女改名，須經父母雙方同意；她擔心女婿會反對，幾經思考，決定直接偽造改名委託同意書，再將偽造的同意書交給汪女，由女兒前往萬華區戶政事務所替外孫女改名。

半個月後，黃男收到戶政事務所寄來的通知書，一看發現女兒無端被改名，詢問妻子與岳母後得知「內情」，氣得跑到派出所狀告岳母。警方事後傳喚孟婦到案說明，她承認偽造女婿的改名委託同意書，還說「這是為了孫女好」，警方最後將孟婦依偽造文書罪嫌送辦。

未成年子女改名 要雙親同意

戶政人員表示，民眾若要替未成年子女改名，須由父母一同辦理，若父母因離異等事由無法一起前往戶政事務所辦理，則須準備其中一方的同意書。戶政機關變更姓名完成後，也會寄送通知書給未成年者的父母雙方。