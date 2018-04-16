譙下屬三字經 陸戰中校判刑

2018-04-16

〔記者李立法／屏東報導〕海軍陸戰隊楊姓中校營長因領導統御作風失當遭申訴，因而對下屬鍾姓中尉參謀心生不滿，在營部會議上當眾對鍾男飆罵三字經並出言恐嚇，國防部調查後將楊男送辦，屏東地院法官認為楊男借權勢妨害公務並侮辱公務員，犯後態度不佳，處4個月徒刑及拘役50天。

海軍陸戰隊派駐恆春擔任營長的楊姓中校，去年被該營部鍾姓補給官申訴不當管教，楊男對鍾男懷恨在心，在2月及3月間由他主持的營部會議中，當著眾多參謀軍官面前對鍾男飆罵三字經，並出言恫嚇「有本事就把我弄倒，不然就保佑你好好活著」等語，令鍾男心生畏懼，向上級申訴並提告。

檢方偵辦期間，鍾男指稱楊姓營長的管教風格是「口出穢言」，對幹部業務上的缺失常以三字經辱罵；檢察官詢問營區相關幹部及開會在場人員後，認為楊男涉犯恐嚇等罪，依法起訴。

楊姓中校應訊時辯稱，鍾姓中尉申訴他，害他被記了1支申誡，才會生氣說「有本事就把我弄倒，不然就保佑你好好活著」這句話，是希望鍾男把事情做好，沒有恐嚇意思，他也沒罵「三字經」的習慣，他應該是罵鍾男「╳你╳的╳」。

法官認為，楊男身為營區最高指揮官，本應端正言行，卻假借職務上權力，對下屬出言恐嚇，妨害公務執行，又口出惡言，貶抑部屬人格尊嚴，損人名譽，且犯後否認犯行，態度不佳，因此判刑，可上訴。