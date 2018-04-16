電郵多個S 假供貨商詐餐廳450萬

2018-04-16

〔記者姚岳宏／台北報導〕張姓餐廳業者以e-mail聯繫國外供貨商訂購薯條與冷凍蔬菜，後來對方要求更改收款帳戶，業者雖質疑但未細究，前後匯款450餘萬元給「新帳戶」，國外供貨商來電質問沒收到貨款，張男才知遇詐。

謊稱帳戶變更 拐業者匯款

張姓餐廳業者上月底報案表示，自己都是以電郵與國外供貨商聯繫交易，對方從2月中開始，陸續寄電郵要求儘快付貨款，並給他新的收款帳戶，張男曾用簡訊向供貨商求證，供貨商說並未要求變更匯款帳戶，後來再用「電郵」詢問對方，對方回信說，一時忘了上回簡訊那件事，匯款帳戶確實要變更。

張男信以為真，前後分5次共匯450多萬台幣給對方，直到真正的供貨商用WhatsApp傳訊息告知那是詐騙帳戶，張男仔細看看之前往來電郵，發現詐騙集團使用的電郵多加了個s，不特別檢視根本難以察覺。

警方分析，此種詐騙手法通常起因於國外供貨商的電子信箱遭駭，歹徒取得供貨商與訂貨客戶的電郵對話紀錄後，偽造另個與供貨商非常類似的電子信箱，寄送電郵給訂貨客戶，謊稱帳戶變更，要求將貨款匯入詐騙集團帳戶。

刑事局呼籲，公司行號若收到客戶要求變更匯款帳戶的電子郵件，務必以電話、視訊或其他方式再次確認，以免將錢匯入詐團戶頭。