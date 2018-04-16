時代力量黨工涉毒 起出百張毒郵票

2018-04-16

時力︰該黨工停職接受調查

〔記者吳昇儒、王冠仁、吳仁捷、楊淳卉／綜合報導〕桃園市綠黨議員王浩宇15日在臉書爆料指出，時代力量林姓黨工上月27日涉嫌從國外進口毒郵票及毒蘑菇，警方搜索他位於台北市中正區的工作室，起出百張含二級毒品成分的毒郵票以及20公克的毒蘑菇。

犯嫌身分敏感，警方僅表示，被逮的是36歲林姓男助理，毒品在進入海關時被緝毒犬嗅出，循線將他逮捕到案。時力證實此事，指該黨工目前停職接受調查，驗尿後並無毒品反應。不過，時力北市黨部主委、立委林昶佐出面回應指出，該名黨工經檢驗並無毒品反應，且該案件發生的場所為其他團體的辦公室，「此案跟時代力量完全無關」。

王浩宇爆料指出，上週有媒體詢問時代力量此事，時代力量不但否認，還下了封口令，而該名黨工不只是單純文書助理，更長期參與樂團運作，跟時代力量立委林昶佐關係匪淺。

林昶佐接受媒體採訪時則回應，林姓黨工並非他的助理，也沒有一起玩過樂團，這個爆料是錯誤的。

航空包裹寄毒來台 警循線逮人

警憲調查，該名林姓助理疑似從國外訂購重約4公克的毒郵票100張及毒蘑菇，以航空包裹寄送來台，利用多層包裝，企圖闖關。偵辦人員請海關人員假意讓毒品過關，再派幹員跟著運送的貨車一路追查收件人，最後在台北市中正區將人逮捕到案，並查扣毒品。

林男被逮後向警方辯稱不知情，也未向警方透露身分，但因購買毒品事證明確，警訊後依違反毒品危害防制條例，將林男移送台北地檢署偵辦，將追查毒品來源及銷售管道。