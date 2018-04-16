分居怨偶住同棟 靠存證信函互動

2018-04-16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕太誇張！怨偶明明住同棟，卻要靠存證信函與貼字條互動！

近3年來 各自住不同樓層

新竹陳男與張姓妻子分居，近3年來2人雖住同棟透天厝，起居作息卻各自在不同樓層，雙方靠貼字條，甚至存證信函相互告知，新竹地院法官認為這對夫妻太扯，互動方式簡直不可思議，判准離婚。

法官︰不可思議 判准離婚

2008年結婚的陳男說，婚後夫妻常因細故爭執，感情急速降溫，如遇爭吵，他就獨自睡沙發，一再忍讓，不料情況越來越糟，妻子寧願聽他人無中生有的臆測，也不願相信他，只要回答不是她要的答案，妻子就一直重複、質疑，夫妻常吵得面紅耳赤，徹夜不得安眠。

2015年妻子因他的交友問題再度爭執，妻子完全不信任他所說的話，他憤而簽好離婚協議書，妻子卻要求1棟房子及1輛新車才會簽，然妻子從未分擔過家計或對家庭有何貢獻，故拒絕其要求，雙方協議不成，當天起各自生活至今已近3年，往後亦已無共同生活可能，請求判准離婚。

張女則指控，是陳男拒絕履行同居義務，竟還以分居為由訴請離婚，倒果為因，有違誠信。至於她要求提供住所及交通工具，係為維持生活之必需，並非以此做為離婚要脅。

妻不繳牌照稅 貼字條促她還車

法官調查，夫妻雖仍住同1棟透天厝，但分居於不同樓層，各自生活且幾乎無法溝通已近3年，陳男將車借給妻子使用，就將牌照稅單貼在妻子房門，要她繳納，事後因張女未繳納而撕走稅單，陳男黏貼字條限期張女還車，張女則回以存證信函告知，還車將影響工作，並於當天邀請父母、弟弟及共同熟識長輩到先生住處協調。

法官認為，這證明夫妻間確實無法良性互動，連1萬1230元的汽車使用牌照稅繳納及使用車輛問題，均需透過存證信函、長輩親友協助，顯非一般正常夫妻相處模式。

法官多次安排調解及婚姻諮商，仍無法化解歧見，堪信夫妻間存有難以維持婚姻之重大事由。此外，張女審理時又要求陳男拿出300萬元，但陳男分文不給，故她不同意離婚，足認張女已有離婚之意。

法官認為，夫妻互不聞問多時，感情已然淡薄，徒有夫妻之名，若勉予維持婚姻，徒增雙方仇怨，判准離婚。