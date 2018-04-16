非民用航空業╱前進航空 不能載客

2018-04-16

〔記者陳宜加、游太郎／綜合報導〕據民航局統計，前進航空目前擁有兩架Cessna-208B型飛機，該機型為空拍機，出廠日期均為2012年7月，前進航空於同年9月獲得民航局普通航空業執照，但前進航空並非民用航空業，因此不能經營載客業務。

民航局指出，前進航空成立之初原有商務機，但後來飛機出售，目前僅剩兩架空拍機。民航局也證實，前進航空公司內部股東日前爆發財務糾紛，尚待解決。

據了解，前進航空已有一段時間未使用飛機，民航局表示，根據民航法規定，普通航空業若停業超過6個月，可以廢止並註銷業者許可證，但若有正當理由，可以申請展延一次，最長停業時間可達一年，而前進航空停業尚未超過期限。

而2012年7月花蓮空域出現一架怪飛機，螺旋置於後端，駕駛艙前下方還有兩個小固定翼，怪異的造型被戲稱「鯰魚機」，吸引不少航空迷在花蓮機場守候，希望能捕捉到難得一見畫面。

資深航空迷小王說，「鯰魚機」是VESPA機車製造商PIAGGIO（比雅久）公司所設計、製造的商務客機，機型編號為P180，以雙發動機噴射螺旋槳作為動力來源，最多可乘坐9名乘客，可由1或2名飛行員操作。和其他飛機最大的不同點，為具有獨特的前翼設計及後移的主翼位置，最獨特的是後推式螺旋槳，獨特的設計使飛機的機翼減少34％的面積，也具備省油效果。

P180除了商務客機，還有醫療救援及空中偵測等用途，義大利及保加利亞等國還使用在軍事上用途。

當時花蓮航站人員表示，P180僅申請國內的空域熟飛（熟悉航線），由「前進航空公司」提出申請，基地在松山機場，由於起降所需的跑道不長，國內機場幾乎都可降落。