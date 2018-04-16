王金櫻曾拿雲仙籌錢 律師︰欠債慣用「拖」

2018-04-16

借1.65億不還 連換9律師拖時間 法官當庭痛罵

〔記者黃捷／台北報導〕國寶級歌仔戲演員王金櫻替女婿作保背巨債，債權人告上法院討公道， 曾替王金櫻打官司的律師透露，楊健福與王金櫻慣用手法是「拖」，兩人曾以王的夫家祖產「烏來雲仙樂園」股票質押，向旺旺集團商借1億6500萬，事後未依約還錢，還拒絕交出雲仙樂園，旺旺提告請求移轉股份，王卻在一年內換了9名律師，透過不斷解除委任爭取時間，氣得法官當庭痛罵「該給的就要給人家」，將股權判給旺旺，並罕見地在判決書一一列出所有律師名字。

接手1年半 賠掉雲仙

72歲的王金櫻（本名王仁心）堪稱為台灣國寶級歌仔戲演員，她在電視台唱歌仔戲時，與烏來雲仙樂園董事長葉顯皇相戀，兩人結婚後育有三女，夫妻倆2006年間也難得同台亮相，一起切蛋糕歡慶雲仙樂園40週年。

葉家財力雄厚，但王金櫻即使晉身為「董娘」行列，仍然不放棄她最愛的歌仔戲事業。

葉顯皇2015年逝世後，王金櫻隨即晉升董座，與兒女們繼承雲仙樂園的財產，未料才接手短短1年半，就因受女婿楊健福波及，將整個樂園賠給了旺旺集團。

被譽為台灣首席名旦

王金櫻6歲首度登台表演，豐富的演出經驗與環境歷練，讓她的唱腔功力日益精進，嗓音甜美清亮，音域寬廣高亢，韻腔平整大方，是台灣歌仔戲界首屈一指的青衣名伶，也被譽為台灣首席名旦。

王金櫻憑著甜美外型與優美歌喉，17歲就獲邀在多個廣播電台唱歌仔戲，同時也發行多張歌仔戲唱片與歌仔戲電視、電影，屢屢創下票房佳績。

1991年，當年知名的電視歌仔戲製作人劉鐘元創辦「河洛歌子戲團」，王金櫻獲邀加入成為該團的當家台柱，而「王金櫻」的藝名也是由劉鐘元所命名，將傳統的歌仔戲身段、唱腔融入現代劇場舞台製作，轉化歌仔戲的表演型態。

唱戲40年 榮獲文化獎章

王金櫻終身獻身於台灣歌仔戲，唱戲40年來不間斷，也榮獲了「台北文化獎章」、「全球中華文化藝術新傳獎」等獎項，現在已退居幕後，致力於傳承歌仔戲文化，也在國立臺灣戲曲學院歌仔戲科任教。