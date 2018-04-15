自香港來台逾30年 美髮教育大師猝死家中

2018-04-15

疑被嘔吐物噎住窒息

〔記者邱俊福／台北報導〕來自香港、居台逾30年的知名美髮教育總監梁家譽（Enzo Leung），前晚被發現坐在北市文山區住處的馬桶上，身體發黑，研判死亡2、3天。警方發現從屋內臥室、客廳與廁所都有嘔吐物，客廳有多個空酒瓶，研判可能是嘔吐物噎住，窒息休克死亡。

梁家譽 來台旅遊愛上台灣

香港籍的48歲梁家譽，未婚，在朋友眼中個性開朗，喜歡旅遊、吃美食，全身充滿藝術氣息，臉書常PO出藝術與品嘗美食照片。他原本在香港擔任髮型師，30多年前跟朋友來台旅遊後，喜歡上台灣，轉戰台北一家髮廊。

曾任L’oreal教育總監

隨後獲得國際知名品牌歐萊雅（L’oreal）賞識，擔任專業美髮品部員工，一路爬升到教育總監。離開歐萊雅後，赴日資企業資生堂任職教育總監，近年來投身「青絲胡同」髮療生意，推廣頭皮與頭髮保養的新觀念；他並於2016年取得台灣身分證。

2年前已取得台灣身分證

警方調查，梁男本月9日晚間獨自返回住處後，未再出門，11日曾叫速食店餐點外送到住處。前晚梁的一名友人來訪，社區管理員無法聯繫上梁，前往察看，發現梁的住處大門未關緊，進入赫見梁坐在馬桶上已無氣息。

姊姊自港搭機來台認屍

梁家譽的姊姊昨從香港搭機來台，對弟弟死因無意見，檢方相驗遺體後，發交家屬善後。