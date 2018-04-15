訪友借住1晚 遇洗衣店大火送命

2018-04-15

〔記者周敏鴻、吳俊鋒／綜合報導〕台灣南北昨天接連發生死亡火警，先是桃園一處3樓民宅凌晨起火，火勢從1樓快速上竄到3樓，住2樓的女移工Amy跳樓逃生，獲遮雨棚緩衝保住一命，僅受輕傷；但臨時借住3樓的35歲陸姓女子，疑遭濃煙嗆倒在火場，送醫不治。接著近午時分，行動不便的老翁在台南一處筍園拜拜，疑不慎引燃雜草遭燒死。

警方調查，陸女在高雄市從事美容工作，因逢週休二日，13日北上到桃園中壢區訪友，暫住友人的西園路租屋處，豈料遇上暗夜惡火，葬送寶貴性命，陸女友人因值夜班在外工作，幸運逃過一劫。

桃園市消防局表示，該民宅於昨天凌晨2點多竄出火舌，跳樓逃生的外籍女移工Amy先被送醫，20分鐘左右火勢控制後，發現陸女倒在3樓樓梯間，已無氣息，送醫不治。

消防人員說，可能是1樓洗衣店電線走火，加上店內堆放大量衣物，火勢迅速往上竄燒，2樓也堆滿雜物，以致火勢又快速延燒到3樓，確切起火原因待進一步調查。

80歲老翁「拜田頭」被燒死

歸仁警分局調查台南市龍崎區發生的竹林火警，死者是80歲林翁，他原本住龍崎，後搬到高雄，但每天仍騎著裝有輔助輪的機車回到故鄉，整理自家筍園。昨天他帶著香和金紙等物「拜田頭」，可能不慎引燃雜草，撲救未果後想逃離，疑遭嗆昏倒地而被燒死。