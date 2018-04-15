大甲媽遶境連傳意外 鞭炮狂炸信徒重傷 奉茶站被撞

〔記者湯世名、蘇金鳳／綜合報導〕大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境進香活動，昨不幸傳出兩起意外，鑾轎昨天準備從台中入境彰化時，在彰化市東區大度橋附近一名27歲王姓信眾在鋪設鞭炮串，不慎誤燃鞭炮，王男頓時遭鞭炮狂炸，前額至鼻腔出現開放粉碎性的嚴重傷口，雙眼有失明疑慮，不排除有生命危險；另昨上午有車輛不慎衝撞路旁媽祖遶境奉茶補給站，造成4人受傷。
大甲媽祖鑾轎昨上午9時仍在台中市區遶境時，彰化市大度橋附近的信徒也準備恭迎媽祖聖駕到來，當時王男在地面鋪設鞭炮。
不料鋪設過程不慎引燃地面鞭炮，鞭炮瞬間狂炸，王男慘遭炸傷，被送往彰化基督教醫院急救。王男臉部有5至10公分撕裂傷，且有二度灼傷，傷勢嚴重。
這是今年大甲媽遶境進香活動中，首起信眾遭爆竹炸傷意外， 彰化縣消防局呼籲民眾使用爆竹或煙火，應注意自身安全；此外，違法施放煙火會遭取締。
另外，昨天上午6點多，29歲陳姓駕駛開車送朋友回家，行經沙田路三段時，撞及前方61歲劉姓駕駛所開的自用車，劉的車輛隨即衝撞路旁媽祖遶境奉茶補給站，造成2名男性香客受傷，劉與副駕駛座乘客也受傷。
消防局說，意外造成1名香客臉部撕裂傷，另1人左手骨折，劉姓駕駛手部外傷，副駕座乘客頭部及右手撕裂傷。