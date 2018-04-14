誘同業吸毒 奪千萬生意

2018-04-14

〔記者陳薏云／新北報導〕清潔公司業者黃俞諺覬覦柯姓同業攬得大量工地清潔業務，竟先供毒給柯男吸食，待成癮且付不出毒品費後，再教唆手下外籍失聯移工毆打柯及逼簽承攬書，藉此搶下柯男的千萬生意，警方11日逮獲黃男等7人，懷疑黃男疑似供毒控制移工，調查中。

新北市專勤隊調查，39歲黃男從事清潔公司約2年，主要承攬工地清潔業務，他疑眼紅同業柯男每年坐擁近千萬的工地清潔業務，竟多次找柯到辦公室大開毒趴，待他成癮後，以每克2000元價碼販毒，讓他欠下幾十萬毒債，再要求柯男「把生意分給我」，柯不從，黃男去年過年期間再找旗下3名移工，持膠條、棍棒將柯打到送醫，逼柯簽下支票及承攬書，強奪近千萬元的清潔生意。

專勤隊獲報後，11日逮捕黃男、黃的前妻張女與掛名負責人陳女等7人，在黃住處扣得毒品吸食器、膠條、派工單、手機及帳冊等證物。

專勤隊還查獲一名失聯超過2年的越南女移工，查出她曾遭黃嫌脅迫、毆打，與黃曾有過性行為，甚至有墮胎紀錄，正協助進行人口販運被害人鑑別程序，並追查協助黃男進行暴力圍事的移工下落。

黃男矢口否認，辯稱柯男想吸毒才幫忙買，不過專勤隊查出，黃男常在辦公室內開毒趴，甚至要求移工一起參與，疑有藉毒品控制移工的行為，將黃等7人依強盜、恐嚇取財、傷害、人口販運及違反就業服務法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令黃男、陳女及張女分別以7萬、5萬及3萬元交保候傳，其餘4嫌無保請回。