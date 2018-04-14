千米深海撈黑鷹 尋幻象燃希望

2018-04-14

〔記者蔡清華、王秀亭／綜合報導〕前天打撈上岸的黑鷹直升機殘骸，昨運抵高科大高雄旗津校區碼頭，負責在千米深海打撈黑鷹殘骸的「寶拉麗絲號」探測船及打撈團隊昨也首度亮相；黑鷹殘骸清洗後，將以陸運後送松山機場，調查失事原因。

這次黑鷹殘骸打撈是由銓日儀企業負責，而空軍幻象戰機去年11月7日於基隆北方海域失聯的打撈作業，也由銓日儀企業得標，軍方研判幻象戰機黑盒子在深度約一百公尺海域，相較於這次千米深海打撈黑鷹，外界對幻象戰機打撈無不寄予厚望。

寶拉麗絲號是銓日儀企業的多功能海洋探測船，國立高雄科技大學的老師則是銓日儀企業的顧問。昨上午「寶號」探測船搭載打撈探測團隊20多人先返回高雄，停靠在高科大旗津校區碼頭。搭載黑鷹殘骸的平台船下午也駛進高科大旗津校區碼頭。

為免殘骸受殘留海水侵蝕，立即以水柱清洗殘骸，再以吊車將殘骸吊起瀝乾。飛安會主任調查官張文環表示，打撈上岸的黑盒子很完整，引擎也算完整，有助查明失事原因，黑鷹瀝乾後將就地檢修，再以陸運後送松山機場。

張文環指出，打撈期間海象不佳，受委託的「銓日儀」公司也是首次在千米深海作業，困難度高，但都被工作團隊克服，造價約4億元的「寶拉麗絲號」探測船功不可沒。

技術指導的高科大航運技術系文展權副教授表示，曾協助打撈7架飛機殘骸，多只在60米以內深度，還曾與美國合作打撈F16失事戰機，也只有300米深，這次確實是很大挑戰。

打撈前先「定位」找到機體位置，但黑盒子釋放的訊號飄忽不定，加上海床全是高高低低礁岩，增加探測難度，透過水下聽音器搜尋有一段時間，才在1000米深海底找到機身。

文展權說，最後以遙控操作機械手臂，繫綁機體傳動軸與艙體部位，以鋼索拉上來，但作業船承載的重量只有約7噸，深怕殘骸被礁岩卡死，是否成功拉起約5噸殘骸充滿變數，當作業船將機身拉離海床出現一陣晃動，工作團隊才放下心中大石。

殉職女護獲總統褒揚令

台東地檢署主任檢察官連思藩昨表示，黑鷹機上兩具遺骸初步判定為女性，台東縣衛生局表示，蔡邑敏已獲總統褒揚令，待完成相關程序，會依家屬意願，協助爭取入祀忠烈祠。