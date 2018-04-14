驚！傳裸照上色情網「鬥艷」11女童遭網狼染指

2018-04-14

迫上床 「不從殺妳全家」

〔記者黃建華／高雄報導〕網路惡狼邱暐傑被控利用臉書以匿名帳號搭訕國小女童交友，再以「不從就殺妳全家」、「撂人到學校找妳！」恫嚇、脅迫女童自拍裸照影片給他欣賞，甚至脅迫女童見面企圖性侵，檢警查出受害女童達11人，高雄地院依加重強制性交未遂等罪判邱男9年8月。另外，得易科罰金部分判刑10月，換算需繳30萬元。

網狼被判刑9年8月

判決書指出，21歲邱男去年1月起，從某色情網站不詳姓名網友處，得知如何搭訕、脅迫國小女童拍裸照，或迫使該女與其發生性關係的犯案手法後，開始透過臉書搭訕國小女童，取得信任後，要脅女童自拍裸照、影片給他看。

女童若拒絕，他便以「殺害妳、家人及朋友」、「會帶人押走妳」、「妳得罪到黑道」「撂人到學校找妳」等語恐嚇。至少有11名國小女童遭受威脅，有1人因害怕配合自拍裸照傳給邱男。

另有1女童去年7月21日被脅迫外出與他發生性關係。女童告知父母報警，警方埋伏在三民區某國小男廁附近，當場逮捕邱男，並查扣電腦，發現硬碟有上百張女童裸照，檢警查出邱男脅迫拍裸照的受害女童至少11人，全案依違反兒少性剝削條例、加重強制性交未遂等罪起訴。

子女上網情形 家長應關心

據了解，本案部分受害女童其實早就自拍裸照，並上傳某色情網站「爭奇鬥艷」，致被邱男盯上、恫嚇另拍裸照供其欣賞。

據了解，不少女童在同儕影響下，私下會自拍裸露上半身或全裸照，上傳到某知名色情網站比美。

警方表示，網路惡狼犯案對象其實有跡可循，家長應多注意子女上網情形，避免引來歹徒覬覦，成為犯案目標。