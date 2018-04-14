彩券經銷商理事長搞簽賭 34家合法彩券行淪陷

2018-04-14

以賓果號碼搞非法賭博

〔記者邱俊福、盧冠誠／台北報導〕「中華民國公益彩券經銷商商業同業公會」理事長陳佳妙，涉嫌勾結北、中、南34家合法彩券行經營網路賭博，以台灣彩券「賓果賓果」開獎號碼跟賭客對賭，因賠率比台彩高，吸引大批賭客參與，警方前天搜索全台各地共34處據點，逮捕陳等7人、及彩券行負責人27人到案，依賭博罪送辦，粗估該集團今年1月至今就經手逾2億元賭資，獲利1200萬元。

三個多月賭資逾2億元

台彩總經理蔡國基表示，陳佳妙是「中華民國公益彩券經銷商商業同業公會」理事長，但他不是台彩經銷商。蔡國基指出，經銷商不得涉入非法賭博行為，只要查獲事實證據，會依經銷商管理辦法處理，一律取消經銷商資格。

警方調查，53歲陳嫌曾開過彩券行，目前在新北市樹林經營釣蝦場，他涉與多家合法彩券行勾結架設網路賭博平台，在線上與賭客以猜號碼、大小、單雙等方式，對賭台彩「賓果賓果」的開獎號碼，「賓果賓果」每5分鐘即時開獎，每天至少開獎204次，加上賠率比台彩高，如台彩四星賠率40倍，該網站就給予50倍，台彩五星賠率300倍，就給予350倍，吸引不少賭客。

去年底警方接獲賭客報案，指新北市汐止區一家合法彩券行疑讓賭客參與賭博平台，並協助賭客儲值、兌現，經監控掌握台北、新北、彰化及高雄地區等34家彩券行涉嫌重大，前天動員近200名警力搜索，除查扣手機、隨身碟、電腦主機設備、提款卡及存摺等證物，也起出台幣334萬元與折合台幣約10多萬元的美金、港幣、澳門幣、日圓、人民幣及泰銖。

警方查出，賭客每下注100元，陳嫌就讓合作的彩券行抽1.5元手續費，藉此擴大據點，至於網站的會計、收帳事務由其李姓女同居人與兒子等6人負責；陳男到案還反問：「我身障不做這個，要做甚麼？」並供稱獨自經營賭博網站僅1個月。