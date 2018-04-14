球棒榔頭輪毆 男欠15萬遭虐死

2018-04-14

〔記者劉慶侯／台北報導〕追債不但押人凌虐，最後還把人剃髮打死！40歲男子李韋德不滿29歲陳姓友人借15萬元不還，涉將陳男押至台北市林森北路一間出租套房拘禁，和共同債主劉庭瑋、簡姓小弟分持球棒、榔頭毆打，還強剃陳男頭髮及疑似逼吞壯陽藥，竟把陳男凌虐致死；警方昨逮獲3嫌，依殺人罪送辦。

還強剃頭髮 疑逼吞壯陽藥

北市警中山分局中二派出所前晚獲報該間套房有人死亡，警方到場發現29歲劉男站在門外，指稱當天清晨5時李打電話給他，說在新北市蘆洲堵到在打牌的陳男，把陳帶來解決債務，他才和簡姓小弟趕到。

劉供稱，當時在套房內有人用球棒毆打陳，後來陳男又吞服了不明藥丸，說可止痛，整個過程約兩小時，大家便各自離開，獨留陳男在場。事後他愈想愈不對勁，傍晚再回現場察看，發覺陳男已無氣息。

警方在現場查獲球棒和一根榔頭，牆面有血跡噴濺痕，死者頭部有被鈍器敲擊傷痕，還被剃髮，警方懷疑陳男遭凌虐致死，發覺死者生前吞服的藥物是一種壯陽藥。

不償債卻有錢打牌 氣不過

警方除逮捕劉男，查出主嫌李男常在新北市三重一帶廝混，簡男則是泊車小弟，昨凌晨再逮捕2人到案。

警方調查，李、劉共借15萬元給陳，陳逾期未還，李不滿；當天李得知陳男居然有錢去打牌，氣得前往堵人押走，未料弄出人命。至於陳男重傷時吞服壯陽藥，警方雖在陳的隨身包內搜出藥丸，但不排除是遭嫌犯逼令吞服，將進一步追查釐清。